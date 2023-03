Izbio je požar u zgradi ruske tajne službe u gradu Rostovu. Prije požara čula se eksplozija.

Eksplozija, a potom i požar dogodili su se danas u jutarnjim satima u zgradi ruske tajne službe. Navodno se radi o odjelu granične kontrole, stotinjak kilometara od granice s Ukrajinom.

Stanovnici su izjavili da su čuli eksplozije prije nego što se pojavila vatra. Ubrzo se nebom proširio gusti crni dim, a kako lokalna vlast navodi, službe su na terenu, prenosi Daily Mail.

U eksploziji je poginula jedna osoba, a najmanje je dvoje ljudi ozlijeđeno. Kako navode tamošnji mediji, radi se o eksploziji streljiva, a u blizini se nalaze i spremnici s gorivom, što stvara dodatne probleme gasiteljima.

Snimke eksplozije i požara objavljene su na društvenim mrežama.

Footage of this morning's explosion at the main FSB building in Rostov.#Russia #FSB pic.twitter.com/cv0BLnNU9O