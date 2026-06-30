Potres u hrvatskom susjedstvu

Potres procijenjene magnitude na 3,6 po Richteru pogodio je područje kod između Zenice i BiH u 6:18 u utorak ujutro, a osjetio se u više mjesta.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je u blizini naselja Mošćanica, dogodio na dubini od oko 10 kilometara.

Osjetili su ga stanovnici Zenice, Kaknja i okolnih mjesta, a prema prvim informacijama nema izvještaja o materijalnoj šteti niti o ozlijeđenim osobama.

Potresi ove jačine uglavnom se osjete u široj okolini epicentra, ali najčešće ne uzrokuju značajniju štetu.

Prema podacima prikazanim u aplikacijama za praćenje seizmičke aktivnosti, epicentar je lociran na koordinatama 44,157° sjeverne geografske širine i 18,028° istočne geografske dužine, dok je magnituda procijenjena na 3,6 po Richteru.