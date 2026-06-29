Koliko navijači trebaju izdvojiti za 90 minuta ogleda s Portugalom? Evo detaljne računice: "Nije jeftino, ali..."

Nogometna euforija ne popušta, a s nestrpljenjem se iščekuje dvoboj Hrvatske i Portugala.

"Očekujemo da ćemo imati brojnu podršku u Torontu. Smatramo da će ovaj puta biti kako kažu zadnji puta od kapaciteta 45.000 gledatelja, tada kažu da je bilo oko 25 pa očekujemo ovaj put da će biti više od 25 tisuća navijača", rekao je Vedran Pajić.

Mnogi žele uživo svjedočiti okršaju Luke Modrića i Cristiana Ronalda, no cijene ulaznica ovih su dana dosegnule rekordne iznose.

Hrvatski navijači - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatski navijači - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ovisno o mjestu na stadionu, za ulaznicu za nogometni spektakl treba izdvojiti najmanje 800 eura. Cijene potom rastu na gotovo 4800 eura, dok one najskuplje dosežu i vrtoglavih 10.700 eura.

Usporedbe radi, na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine ulaznice su bile od 193 do 1.210 dolara, ovisno o fazi natjecanja. Današnje su mnogim Hrvatima ipak nedostižne.

Unatoč visokim cijenama, interesa ne nedostaje. U Udruzi hrvatskih putničkih agencija kažu kako hrvatski navijači reprezentaciju prate bez obzira na trošak

"Da su karte kupljene prije šest mjeseci, bile 30,40,50 posto jeftinije nego što su u ovom trenutku. Kako Hrvatska prolazi dalje, tako je interes za reprezentacijom sve veći i teže je organizirati, otići neplanski u SAD u tako kratkom vremenu", govori Tomislav Fain iz Udruge hrvatskih putničkih agencija.

Nakon leta i ulaznice, na red dolazi smještaj! Ako se izuzmu najskuplji hoteli, noćenje u apartmanima u Torontu na dan utakmice stoji oko stotinu eura pa naviše, a cijene rastu ovisno o lokaciji.

Hrvatski navijači - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatski navijači - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Mogu reći da su to uobičajene cijene onako kako smo i planirali, kako smo očekivali, a to je cijene u Hrvatskoj s povišenjem od 30 do 50 posto! Nije jeftino, ali za hrvatsku nogomentnu reprezentaciju ništa nije skupo i ništa nije teško", dodaje Pajić.

Uz cijenu ulaznice od najmanje 800 eura, povratni let oko 1110 eura te smještaj od minimalno 100 eura po noćenju, za 90 minuta nogometa u Torontu treba izdvojiti koliko i za godišnji odmor - 2010 eura.

No podrška Vatrenima stiže sa svih strana, pa tako i iz političkih redova.

"Mislim da će u Torontu ponovno biti domaća atmosfera, utakmica s prednosti domaćeg terena. Tako je bilo i na prošloj, virujem da će tako biti i sada, vidite da su naši navijači bili na svim utakmicama u svim gradovima ostavili pečat", poručio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Unatoč visokim troškovima, za brojne navijače ljubav prema reprezentaciji i doživljaj Svjetskog prvenstva - nemaju cijenu.