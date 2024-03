Novi potres jutros u BiH, osjetio se i u našoj zemlji: "Probudio me, zatreslo i tutnjalo"

Oko 7:42 potres je zatresao područje Čapljine u BiH, a prvi podaci seizmološke službe govore o magnitudi od 3.0 po Richteru. Epicentar je bio četiri kilometra od sjeveroistočno od Stoca i 36 kilometara sjeveroistočno od od Mostara.

Potres se osjetio i na jugu Hrvatske, a građani su javljali o jakom ljuljanju. "Probudio me, zatreslo i tutnjalo", javio je jedan stanovnik Čapljine. "Trajalo je duže, osjetilo se jako ljuljanje", prijavio je jedan stanovnik Nove Mokošice na stranicama EMSC-a.

