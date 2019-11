Snažan potres magnitude 6,4 po Richteru koji je u utorak rano ujutro pogodio Albaniju oštetio je kuće, a stanovnici u Tirani pobjegli su na ulice, neki s bebama u rukama.

Tri sata nakon prvog, razornog potresa Albaniju je pogodio novi snažan potres.

15:00 Broj žrtava popeo se na 16, javljaju lokalni mediji.

12:30 Potvrđeno je sedam žrtava u Draču, a pet u naselju Thurmane. Time je broj poginulih narastao na 12. Ministarstvo obrane u priopćenju navodi da je u ta dva područja spašeno 35 osoba.

12:15 Hrvatska vojska stavila je Albaniji dva helikoptera na raspolaganje, objavljeno je u MORH-u.

12:00 Iz ruševina u Thumane izvučena su još dva tijela. Broj poginulih narastao je na 11, piše Panorama.

11:20 U selu Thumane su spašavatelji izvukli još jedno tijelo. Time je broj poginulih u potresu narastao na devet. Iz ruševina u Tumanu je spašeno 28 ljudi.

10:50 Potvrđena je još jedna žrtva razornog potresa pa je broj poginulih narastao na osam.

10:40 Rumunjska vlada poslala je pomoć u razorene gradove u Albaniji. Poslani su vojni avioni sa specijalnim timom za potragu i spašavanje. Iz albanskog ministarstva obrane navode da očekuju dolazak timova spašavatelja iz Turske i Italije.

10:20 Iz Kosova je u Albaniju poslana vojna pomoć kako bi akcija spašavanja bila što prije završena i preživjeli izvučeni iz ruševina. Beogradski mediji pišu da je iz Srbije upućen tim vatrogasaca.

10:10 Ministarstvo obrane priopćilo je da je u potresu poginulo najmanje sedam ljudi. Sedma žrtva potresa pronađena je kod Lješa.

10:00 Ministar obrane pozvao je građane da ne ulaze u domove: "Ostanite izvan oštećenih stambenih objekata. Teška je situacija." Nastave na pogođenom području nema do daljnjeg, javlja Panorama.

9:50 Europska unija izrazila je solidarnost s građanima Albanije i ponudila pomoć putem civilne zaštite.

#earthquake The European Union stands in solidarity with #Albania & is ready to offer assistance, including through the Union Civil Protection Mechanism. Our Emergency Response Coordination Centre (ERCC) has been in continuous contact with Albania’s civil protection authorities. https://t.co/NpItsCrN1W