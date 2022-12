Potres magnitude 6,4 pogodio je u subotu zapadni dio indonezijskog otoka Jave, na dubini od 118 kilometara, objavila je tamošnja seizmološka agencija.

Agencija BMKG dodala je da nakon potresa ne postoji rizik od cunamija. Potres se osjetio i u prijestolnici Džakarti, smještenoj na sjeverozapadnoj strani otoka.

Zasad nema izvješća o šteti, a vlasti u gradu Garutu, smještenom 50 kilometara od epicentra, objavile su da provode izvide.

Prošli mjesec plitak potres magnitude 5,6 pogodio je grad Cianjur, odnijevši više 300 života.

I tada su na Twitteru objavljene jezive snimke trenutka u kojem se tlo zatreslo.

The number of victims of the earthquake in Indonesia has reached 310 people. An earthquake of magnitude 5.6 occurred in the west of Java Island😱#earthquake #indonesia #island pic.twitter.com/OsIYqyXYYt