Europska unija i Velika Britanija postigle su dogovor o Brexitu, objavili su britanski premijer Boris Johnson i šef EK Jean-Claude Juncker na Twitteru.

Dogovor o Brexitu je postignut, objavili su i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i britanski premijer Boris Johnson.

''Gdje ima volje ima i dogovora - imamo ga! To je pravedan i ujednačen dogovor za EU i Veliku Britaniju i svjedočanstvo je naše posvećenosti u pronalasku rješenja'', napisao je Juncker na Twitteru.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9