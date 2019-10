U četvrtak u Bruxellesu počinje summit šefova država i vlada Europske unije.

Napori da se postigne dogovor o Brexitu u posljednji trenutak nastavili su se u srijedu navečer uoči ovotjednog summita Europske unije.

Iz Bruxellesa je situaciju s Brexitom, uoči summita šefova država i vlada EU-a, za Dnevnik Nove TV analizirala Ivana Petrović.

''U ovom trenutku još uvijek traju konzultacije između tima Europske komisije i glavnog pregovarača Michela Barniera te britanskog tima oko mogućeg dogovora o načinu izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Situaciju najbolje možda oslikava izvještaj bruxelleskog dopisnika BBC-ja koji je rezignirano stao pred kameru i svojoj publici poručio: 'Pa ja više doista ne znam što bih vam rekao'. To bi bio najkraći opis tog stanja.

U svakom slučaju, Boris Johnson bi u četvrtak ili petak trebao stići u Bruxelles. Treba sjesti za stol i, što je najvažnije od svega, sve ovo što se događa treba potvrditi britanski parlament. Ono što sigurno znamo jest da je britanski parlament jednoglasno odlučio kako ne žele izaći neuređeno iz EU. Ne žele neuređen Brexit koji bi, prije svega, ugrozio sporazum Velikog petka, a u okviru toga i mir u Sjevernoj Irskoj.

Inače, ovaj summit je doista trebao biti kljulčan, trebao je biti povijesan za Sjevernu Makedoniju, ali to se neće dogoditi. Prema svemu sudeći Sjeverna Makedonija neće dobiti datum početka pregovora s EU, iako je za to imala sva jamstva. To je blokirala Francuska. Sjeverna je Makedonija trebala dobiti datum zajedno s Albanijom. Finsko predsjedništvo čak je predložilo da se Sjeverna Makedonija izdvoji, a Albanija pričeka, što ta zemlja svakako zaslužuje, no to se neće dogoditi. To je zemlja koja treba dobru vijesti'', izvijestila je iz Bruxellesa uoči summita Ivana Petrović.

