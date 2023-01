U dva dana njegove posmrtne ostatke izložene na odru u vatikanskoj bazilici obišlo je oko 135 tisuća ljudi. Pogreb pape Benedikta je u četvrtak, a predvodit će ga njegov nasljednik, papa Franjo. Počast preminulom papi u Vatikan su došli odati i brojni vjernici iz Hrvatske. Tamo je i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

"Trebalo je doći ovdje, jer on je došao k nama, sad mi dolazimo k njemu. On je bio čovjek blizu čovjeku. Kad je čovjek s njim razgovarao nekako je osjećao da je tada on za onoga s kim razgovara", rekao je kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup.



"Bilo je lijepo. Bila je velika gužva. Nismo se mogli puno zadržavati, ali bilo je mirno i nekako uzvišeno", kazala je Ozana.

"Uistinu sam bila počašćena i osjetila sam to kao jedno novo prijateljstvo na novi način sa preminulim papom, jer moliti i biti tamo gdje je njegova obitelj, gdje su, čula sam samo njemački se moli svećenici i biskupi, uistinu je bilo jedno veliko zadovoljstvo i evo jedan svjetionik za dalje", kaže Vianeja Kustura, Družba Kćeri Milosrđa Trećega reda sv. Franje.

Uživo u Vijesti Nove TV iz Rima se javila Ivana Petrović i otkrila kako su u tijeku i sigurnosne pripreme za sutrašnji spovod pape emeritusa.

"Jer i danas je rijeka ljudi obilazila odar i taj broj hodočasnika i onih koji se očekuju na sprovodu iznenadio je Svetu stolicu i Rim. Sigurnosne slžbe su u najvećoj pripravnosti, angažirano je 1000 agenata, vojni avioni su u pripravnosti, spremna je i protuteroristička jedinica, a spremene i su jedinice za protunuklearno i protubiološko ratovanje", javila je Petrović i dodala kako u četvrtak u Rim dolaze brojna izaslanstva, iako će službeno tamo biti samo njemačko i talijansko predstavništvo, doći će brojni drugi, - španjolski, poljski, belgijski, hrvatski predstavnici.

"Još se govori kako bi mogli doći kao hodočasnici bivši premijeri i predsjednici, ali ništa još nije službeno potvđeno. Ako dođu, imat će posebnu zaštitu iako su bivši", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV.

Piranje je otvara li se nakon smrti pape u miru neko novo poglavlje u životu Crkve.

Najvažnije oproštajne poruke "najnapadanijeg pape": Ivana Petrović o oporuci i kritikama protiv Benedikta XVI.

"Kardinal Bozanić rekao je da je papa svojim odreknućem otvorio vrata, rekao je da bi i on to napravio ako bi mu zdravstveno stanje bilo takvo. Sve se komeša, raspravlja se treba li papa koji je odstupio nositi naziv papa emeritusa. Predlaže se da, ako bude još koje odreknuće, ne bude papa nego rimski biskup. Iza kurije je veliko preslagivanje, svi čekaju što će biti", kazala je reporterka.

Misteriozne smrti i bizarne sahrane papa tijekom povijesti: Smrt su utvrđivali čekićem, a jednog su ekshumirali da bi mu sudili

"Crkva je puna karijerista, to je bilo evidentno Benediktu koji je samo ćečio biti profesor", zaključila je Ivana Petrović čije cijelo javljanje možete pogledati u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.