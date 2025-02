Posebni SAD-ov izaslanik stigao u Kijev, Zelenski pritisnut: "Ne mogu prodati našu zemlju"

Dok kremaljski glasnogovornik svečano objavljuje da odsad prestaje govoriti o ratu i počinje pričati samo o miru, duž više od tisuću kilometara linije fronta Rusija, po običaju, nastavlja najezdu. Uz ogromne dnevne žrtve na obje strane, ne napada samo na područjima koje je proglasila svojim teritorijem, a da ih nije ni osvojila, nego i u Harkivskoj oblasti na sjeveroistoku.



"Imam brata koji ratuje. Imam rođake u zarobljeništvu. Imam se za što boriti", poručio je Tihron, ukrajinski topnik.



Broj žrtava na ukrajinskoj strani raste, a pada potpora ideji ratovanja do potpunog istjerivanja ruskih agresora. Prema najnovijoj anketi, predsjednik Volodimir Zelenski ima povjerenje više od 50 posto Ukrajinaca. A ne 4 posto, što je podatak kojeg je, po svemu sudeći, Donald Trump isisao iz prsta ili mu ga je dojavio neki kremaljski izvor.

U Kijev je stigao Trumpov posebni izaslanik. "Razumijemo potrebu za sigurnosnim jamstvima. Dio moje misije je da sjedim i slušam", poručio je Keith Kellog, izaslanik SAD-a za Ukrajinu i Rusiju.

"Kellog će danas dobiti sve, i rejtinge i ostalo. Jako mi je važno da on sam prošeće po Kijevu i drugim mjestima. Pristajanje na sve tražene ustupke Rusiji, podupire jedan posto stanovništva", rekao je Zelenski.



Slučajno ili ne, kanonada Trumpovih ljudi po Europskoj uniji i Ukrajini, uz izraze poštovanja za Vladimira Putina, krenuli su nakon vijesti da je Zelenski u Munchenu odbio potpisati predaju 50 posto ukrajinskih rudnih zaliha rijetkih metala SAD-u u zamjenu za nastavak vojne potpore.



"Ja branim Ukrajinu, ne mogu prodati našu zemlju. To je sve. Rekao sam im - u redu, dajte da napravimo nešto pozitivno. Vi stavite na papir neka jamstva, a mi ćemo sastaviti memorandum s određenim postocima za rude. Rekli su mi da može samo ako bude 50 posto. Odgovorio sam - u redu. Ne", objasnio je Zelenski.



SAD je dosad, prema Zelenskom, pomogao Ukrajini s nešto više od 100 milijardi dolara, a Trump je tražio minerale procijenjene na 500 milijardi. Sada toliko inzistira na izborima u Ukrajini da naziva Zelenskog diktatorom, bira riječi hvale za Putina.

"Cijeli narod Ukrajine, cijela vojska, brane temeljne vrijednosti Sjedinjenih Država, a to je sloboda. Pomalo je upitno to što država kao što je SAD sada ne želi pomagati Ukrajini", rekao je Alan, humanitarni radnik.



Sve više zajedničkih vrijednosti Trump otkriva s Putinom koji je u najsiromašnijim krajevima Rusije, gdje je granica između zakona i bezakonja mutna, pronašao stotinje tisuća ljudi spremnih za novac ili za ratni plijen razarati Ukrajinu. U Rusiji su pored toga niknule privatne vojske koje već sada djeluju na najmanje tri kontinenta. Kad bi sutra završio rat, Putin bi imao ozbiljan socijalni problem – tvrde u Kijevu. Povratnike s fronta.



A kamo će Putin s onih milijun i pol do dva milijuna koji su jako zavoljeli krvožednost kao takvu, a vratit će se iz rata? Što će, naći im nekakva radna mjesta? Naravno da neće. Za Putina je postojanje izvan rata postalo fizički nemoguće. U skladu s tim, on će nastaviti s provokacijama. Vidimo to već na primjeru sjeverne Europe, na primjeru baltičke regije. On će provocirati Europu, shvaćajući da je Europa ostala bez američkog sigurnosnog kišobrana i da nije spremna odbiti izravnu ekspanziju.



Savjetnik u uredu predsjednika Zelenskog smatra da je Europa danas, unatoč oklijevanju i birokratskoj sporosti, spremnija preuzeti odgovornost nego na početku Putinove invazije. Kad je riječ o vojnoj pomoći, naglašava da je već sada više od 80 posto proturaketnih sustava Ukrajini dala Europa. Kao i gotovo svu pomoć u avijaciji, tenkovima, okolopnim vozilima i artiljeriji.

