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Poraz im nije sjeo! Navijači divljali u centru grada, bacali boce i kamenje na policajce

PišeHina, 20. srpnja 2026. @ 12:18 komentari
U neredima u Argentini uhićeno 15 osoba - 3
U neredima u Argentini uhićeno 15 osoba - 3 Foto: Afp
Neredi su izbili u središtu Buenos Airesa nakon finala Svjetskog nogometnog prvenstva, u kojem je Argentina izgubila od Španjolske. U sukobima s policijom uhićeno je najmanje 15 osoba, a ozlijeđeno je sedam policajaca.
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