Poraz im nije sjeo! Navijači divljali u centru grada, bacali boce i kamenje na policajce

U središtu Buenos Airesa uhićeno je najmanje 15 osoba, a sedam policajaca je ozlijeđeno u neredima koji su izbili tijekom okupljanja navijača nakon finala Svjetskog nogometnog prvenstva, u kojem je Argentina izgubila od Španjolske 0:1.

U neredima u Argentini uhićeno 15 osoba - 7 Foto: Afp

Unatoč porazu, hladnoći i kiši, deseci tisuća navijača izašli su na ulice te se okupili kod Obeliska, spomenika i simbola glavnog grada, kako bi odali priznanje reprezentaciji koju je predvodio Lionel Messi u još jednom finalu. Gradske vlasti rasporedile su oko tisuću policajaca, zaštitne ograde i vodene topove očekujući veliko slavlje bez obzira na ishod utakmice.

U neredima u Argentini uhićeno 15 osoba - 6 Foto: Afp

Prema navodima lokalnih novina Clarin i La Nacion, okupljanje je u početku proteklo mirno, uz navijačke pjesme i odavanje počasti reprezentaciji, no tijekom večeri skupina osoba počela je bacati boce, kamenje i pirotehnička sredstva na policajce.

U neredima u Argentini uhićeno 15 osoba - 5 Foto: Afp

Policija je odgovorila vodenim topom i suzavcem kako bi rastjerala okupljene, dok su pojedini prosvjednici probili zaštitne ograde postavljene oko prostora za slavlje. Vlasti su priopćile da je uhićeno najmanje 15 osoba, a sedam policijskih službenika zadobilo je ozljede.

Oko 15 minuta nakon početka policijske intervencije većina okupljenih napustila je trg, iako su se manje skupine navijača ponovno okupile nešto poslije ponoći na obližnjim ulicama.

Argentinska vlada priopćila je da čeka odluku nogometne reprezentacije o terminu dočeka i proslave nakon povratka sa Svjetskog prvenstva kako bi potom odlučila kada će proglasiti jednodnevni državni praznik. Predsjednik Javier Milei potvrdio je da će odluka o neradnom danu ovisiti o tome kada igrači i stručni stožer budu željeli proslaviti s građanima.

U neredima u Argentini uhićeno 15 osoba - 4 Foto: Afp

"Državni praznik bit će proglašen u skladu s odlukom igrača i stručnog stožera o danu proslave", poručio je Milei.

Prema informacijama iz predsjedničke palače Casa Rosada, reprezentacija bi u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu trebala sletjeti u međunarodnu zračnu luku Ezeiza čarter-letom iz New Yorka, nakon čega je planiran odlazak u trening-centar Argentinskog nogometnog saveza (AFA).

Vlada je još od petka razmatrala mogućnost proglašenja 24-satnog praznika, polazeći od procjene da će Argentinci izaći na ulice bez obzira na ishod finala protiv Španjolske.

U pripremi mogućeg dočeka održani su koordinacijski sastanci predstavnika nacionalnih, gradskih i pokrajinskih sigurnosnih službi radi organizacije okupljanja i osiguranja javnog reda.

U neredima u Argentini uhićeno 15 osoba - 3 (Foto: Afp)

Predsjednik Milei ponudio je reprezentaciji mogućnost da pozdravi građane s balkona predsjedničke palače Casa Rosada, uz naglasak da će zgrada biti bez političkih dužnosnika, uključujući i njega samoga.

Argentinske vlasti pritom nastoje izbjeći organizacijske probleme i kaotične prizore koji su obilježili doček reprezentacije nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka u Katru 2022. godine.

Milei je izjavio da je tužan zbog poraza reprezentacije, ali je poručio da "treba biti svjestan povijesne veličine uspjeha ove skupine igrača".

U izjavi za Radio Mitre argentinski predsjednik podsjetio je da je reprezentacija igrala u tri finala na posljednja četiri svjetska prvenstva, što je ocijenio izvanrednim ostvarenjem te dodao da "im nitko nema pravo išta zamjeriti jer su dali sve od sebe".

U neredima u Argentini uhićeno 15 osoba - 1 Foto: Afp