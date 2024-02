VIDEO Ponovno erumpirao vulkan na Islandu: Rastopljeno kamenje izbacuje se iz pukotina u zemlji

Vulkan je ponovno u četvrtak erumpirao u jugozapadnom dijelu Islanda, drugi put ove godine, prikazala je televizija RUV i drugi lokalni mediji.

To je šesta erupcija na poluotoku Reykjanes od 2021.

Slika koju je objavio islandski dnevnik Morgunbladid prikazuje svjetlonarančasto rastopljeno kamenje koje se izbacuje iz pukotina u zemlji.

Prošla erupcija počela je 14. siječnja i trajala je dva dana, a lava je došla do predgrađa ribarskoga grada Grindavika, čijih je gotovo 4000 stanovnika moralo biti evakuirano.

