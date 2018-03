Miro Cerar podnio je ostavku na mjesto premijera zbog poništenog referenduma o gradnji nove pruge od Kopra do Divače, čime je taj projekt stopiran.

Slovenski premijer Miro Cerar podnio je ostavku nakon što je Vrhovni sud poništio referendum o gradnji nove pruge od Kopra do Divače.

"Danas se prelila kap preko ruba, projekt druge pruge je doživio novi udarac kojeg su prouzročili oni što železaustaviti pozitivan razvoj Slovenije. U takvim pričama ne želim sudjelovati", poručio je Cerar.

O ostavci je obavijestio i slovenskog predsjednika Boruta Pahora, a najavio je da će izjavu o odstupanju s mjesta premijera predati Parlamentu.

Slovenski mediji javljaju da će Cerar do daljnjega obavljati tekuće i nužne poslove. Između ostalog je rekao da je u dosadašnjem mandatu radio za dobro državljana, što pokazuju rezultati. "Sud treba poštovati", dodao je Cerar.

"Poštovane državljanke i državljani, država je danas u bitno boljem stanju nego godine 2014. Vlast vraćam vama u ruke", rekao je Cerar nakon sjednice Vlade, a građanima se obratio i putem Twittera.

Spoštovane državljanke in državljani! Oblast vračam v vaše roke. DZ bom podal odstopno izjavo. To odločitev sem sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za odgovornost, ki jo sprejemam in za odločitev, ki bi jo sprejel vsak zaupanja vreden politik. MC