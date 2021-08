Pelješki most

Bosanska stranka podnijela je kaznenu prijavu protiv ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković zbog kaznenog djela Nesavjestan rad u službi. Prijava je povezana uz nedjelovanje zbog gradnje Pelješkog mosta.

Gradnja Pelješkog mosta i dalje je sporna političarima u BiH zbog toga što ne postoji obostrana suglasnost za gradnju, navode lokalni mediji.

Ministarstvo vanjskih poslova trebalo je Hrvatskoj poslati prosvjednu notu, no to se nije dogodilo. To je razlog zbog kojeg je Bosanska stranka (BOSS) podnijela kaznenu prijavu protiv ministrice Turković, piše Klix.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović navodi da je Turković propustila Hrvatskoj uputiti prosvjednu notu zbog "obustave nezakonite gradnje Pelješkog mosta, čime je nanesena nesaglediva šteta Bosni i Hercegovini u pogledu izlaska na otvoreno more".

"Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija dokazuje izdaju BiH jer je u svom odgovoru na zastupničko pitanje istaknuo da Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije uputilo notu Hrvatskoj jer bi se o tome trebalo izjasniti Predsjedništvo BiH", kazao je Ajanović.

"Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Tegeltija i njegova zamjenica Turković zaboravljaju da je slanje note Hrvatskoj, ali i tužba protiv Hrvatske Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, zasnovano na službenim stavovima BiH kojima se ne dopušta gradnja Pelješkog mosta, a posebno zato što nisu utvrđene pomorske granice BiH s Hrvatskom", dodao je Ajanović.

"Odluka Predsjedništva BiH iz 2007. godine i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH iz 2017. godine, pravno formalno obvezuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH na djelovanje u zaštiti granica i interesa BiH, neovisno od djelovanja sadašnjeg izdajničkog saziva Predsjedništva BiH", zaključio je Ajanović.