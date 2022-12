Jedna britanska zastupnica ispričala je da ju je jedan zastupnik neprimjereno dodirivao tijekom inozemnog posjeta.

Britanska zastupnica otkrila je da se incident s muškim zastupnikom, koji je stariji od nje više od 25 godina, dogodio na prošlogodišnjem putovanju u jednu europsku zemlju u organizaciji stranačke parlamentarne skupine, otkriva Politico.

Čovjeka kojeg optužuje naknadno je prijavila njegovim stranačkim šefovima, zastupnicima zaduženim za stranačku disciplinu, jer nije imala povjerenja u formalni žalbeni proces njegove stranke niti u parlamentarni sustav žalbi te nije vjerovala da će žalba rezultirati bilo kakvim posljedica za njega.

O putovanju je rekla: "Iznenadilo me koliko se alkohola konzumiralo - gotovo svake noći do dva ili tri ujutro." Dodala je da je izbjegavala kasnonoćna opijanja jer nije smatrala da je to prikladno te se ne bi osjećala sigurno da je bila prisutna.

Brojni britanski zastupnici optuženi su za korištenje parlamentarnih putovanja u inozemstvo kao priliku za neprimjereno ponašanje, opijanje i druženje s prostitutkama, izvijestio je Politico.

Zastupnica je rekla da je od posjeta pokušavala izbjeći navodnog počinitelja u parlamentu kad god je to bilo moguće - ponekad tako što je izašla iz sobe ili hodala s drugima kako bi se zaštitila.

Unatoč tome, rekla je da često naleti na njega, a on koristi svaku priliku da se upusti u razgovor s njome.