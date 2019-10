Engleska policija traga za dvojicom braće koju povezuje sa smrću 39 ljudi čija su tijela prošlog tjedna pronađena u hladnjači kamiona u Essexu, nedaleko od Londona.

Dvojicu braće s područja Sjeverne Irske, u dobi od 34 i 40 godina, policija traži zbog sumnje da su povezani s tragičnom smrću 39 ljudi čija su tijela pronađena u hladnjači kamiona u Essexu, u blizini Londona, javlja Sky News. Policija braću sumnjiči za ubojstvo te trgovinu ljudima.

Detektiv Stuart Hooper kazao je da je ''pronalazak i razgovor s braćom od ključne važnosti za istragu''. ''Vjerujemo da su u Sjevernoj Irskoj, ali povezani su i s Republikom Irskom. Ako znate gdje se nalaze ili imate informaciju o njihovom kretanju, molim vas da nam javite'', poručio je javnosti Engleske Hooper.

Globalna mreža krijumčara

Među 39 umrlih, u hladnjači kamiona pronađeno je i tijelo jednog tinejdžera. Na britanskom sudu rečeno je u ponedjeljak da je u krijumčarenje te skupine ljudi bila upletena globalna mreža. "Nacionalnost žrtava još nije službeno potvrđena", kazao je Cuong na marginama konferencije u gradu Vinhu.

Vijetnam i Britanija "pokušavaju ubrzati identifikaciju tijela, ali nije postavljen rok", rekao je on. Vijetnamska vlada priopćila je u ponedjeljak da je britanska policija poslala Hanoiju dokumente vezano za četiri žrtve na daljnju provjeru.

Optužnica protiv vozača kamiona

Protiv vozača kamiona, 25-godišnjeg Mauricea Robinsona, podignuta je optužnica za ubojstvo i trgovinu ljudima. On je uhićen nakon pronalaska kamiona u srijedu, a u ponedjeljak je putem videokonferencije odgovarao pred sudom Chelmsforda. Sudac ga je odlučio zadržati u zatvoru do 25. studenoga, kada će se na londonskom kaznenom sudu Old Bailey izjasniti osjeća li se krivim.

Maurice Robinson, podrijetlom iz Sjeverne Irske, osim za ubojstva 39 osoba, optužen je i za trgovanje ljudima te kaznena djela vezana uz imigraciju i pranje novca, priopćila je policija u Essexu. (Hina)