Muškarac (25) uhićen je nakon što je u sinoć u Readingu ubio troje ljudi. Policija je prvo tvrdila da napad nema veze s terorizmom, ali je u nedjelju zločin prekvalificirala.

Napadač je u subotu navečer u parku u Readingu u Engleskoj nožem izbo pet ljudi od kojih je troje na mjestu preminulo, a još dvoje je u kritičnom stanju prevezeno u bolnicu.

Uhićen je muškarac (25). Iako je policija prvo tvrdila kako nije riječ o terorizmu, sad je napad prekvalificirala.

"Sad možemo potvrditi da se napad nožem u parku prošle noći kvalificirao kao teroristički incident", objavila je lokalna policija na Twitteru i dodala kako nastavljaju istragu sa protuterorističkim jedinicama.

BBC doznaje kako je uhićeni muškarac iz Libije te da je u Velikoj Britaniji već bio u zatvoru, ali zbog sitnih prijestupa, ne zbog terorizma.

Napad se dogodio nakon prosvjeda Black Lives Matter, a svjedoci su ispričali kako se muškarac kretao među grupama ljudi u parku, pokušavajući ih izbosti.

🚨| UPDATE- Murder investigation Reading@TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident.



We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE.



➡ https://t.co/CMkzwE6crv pic.twitter.com/MQeQr8XLe5