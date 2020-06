Napadač u parku u Readingu nožem je ubio troje ljudi i teško ozlijedio još dvoje, koji su hitno prevezeni u bolnicu. Policija potvrdila da je uhićen.

U napadu nožem u Readingu napadač je izbo pet ljudi od kojih je troje preminulo, a još dvoje je u kritičnom stanju prevezeno u bolnicu. Kako doznaje Telegraph, troje je ljudi proglašeno mrtvima na mjestu zločina, a dvoje je prebačeno na hitni prijem bolnice Royal Berkshire, gdje ih oživljavaju.

Na mjestu napada je uhićen muškarac, a slučaj se tretira kao običan napad, a ne teroristički čin. Lokalna policija javila je kako je „upoznata s incidentom“ u parku te kako su blokirali okolne ulice u gradu. Javljaju kako je muškarac na ispitivanju, a uhićen je tako da ga je policajac uočio, srušio na pod i priveo ga.

Svjedoci su na društvenim mrežama ranije objavili kako bolničari i policija pomažu ranjenima u parku. Iz policije su pozvali građane da izbjegavaju područje parka i okolice, a također su pozvali građane da ne objavljuju šokantne snimke pružanja pomoći žrtvama koji su ležali u lokvama krvi.

Jedan svjedok za BBC je rekao kako je vidio muškarca koji se kretao od grupe do grupe ljudi i nasumično ih ubadao nožem nakon čega je brzo pobjegao iz parka.

Napad se dogodio nešto nakon prosvjeda protiv rasizma organizacije Black Lives Matter, no organizatori tvrde kako incident nema nikakve poveznice sa prosvjednim maršom te kako su ljudi koji su bili prisutni na prosvjedu sigurni. „Nitko od nas nije bio zahvaćen napadom, svi smo se razišli prije nego je do njega došlo“, izjavio je Nieema Hassan iz organizacije prosvjeda.

Britanski premijer Boris Johnson izrazio je žaljenje zbog, kako ga je nazvao, "odvratnog incidenta", te zahvalio hitnim službama na terenu.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.