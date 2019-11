Policija je oko 19:30 zatvorila amsterdamski aerodrom. Istraživali su "sumnjivu situaciju". Sumnjalo se na otmicu aviona, a onda se doznalo da je netko od osoblja na letu za Madrid slučajno uključio alarm za otmicu.

Čini se da je riješena drama na amsterdamskom aerodromu. Schiphol je pod policijskom opsadom bio od 19:30. Stigao je i helikopter hitne pomoći. Sumnjalo se na otmicu.

No kasnije se saznalo da je netko od posade slučajno uključio alarm za otmicu, doznao je De Telegraaf od svojih izvora. Navodno je to učinio sam pilot.

O svemu se oglasio i španjolski prijevoznik Air Europa.

"Lažna uzbuna. Na letu Amsterdam - Madrid, danas poslijepodne, uključeno je upozorenje koje aktivira protokole vezane uz otmice. Ništa se nije dogodilo. Putnici čekaju da uskoro polete. Žao nam je", objavili su na Twitteru.

Kako je pisao De Telegraaf, sumnjalo se da je riječ o događaju koji bi "mogao imati velike posljedice za ljude".

Cijeli aerodrom bio je ograđen policijskom trakom. Ni vodstvo zračne luke nije davalo nikakve informacije. Na Twitteru su objavili tek da se prostor pretražuje

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT