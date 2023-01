Policajka iz Tennesseja izbačena je iz službe nakon što se saznalo da je imala brojne seksualne odnose s kolegama na poslu.

Malu policijsku postaju u Tennesseeju u SAD-u trese skandal zbog optužbe za neobuzdane seksualne aktivnosti službenika nakon što je udana policajka navodno imala burne veze sa šestoricom kolega.

Policajka Maegan Hall i njezini kolege policajci navodno su sudjelovali u divljim seksualnim aktivnostima koje su uključivale slanje eksplicitnih fotografija, skidanje gornjeg dijela na zabavi u hidromasažnoj kadi, pa čak i oralni seks s dvojcom policajaca u prostorijama policijske postaje, izvijestila je TV WTVF.

Hall se navodno hvalila i veličinom spolovila jednog od partnera te je rekla da je u otvorenom braku sa svojim suprugom.

Nakon što se otkrio skandal, policajka je otpuštena, kao i narednik Lewis Powell, časnik Juan Lugo, narednik Ty McGowan i detektiv Seneca Shields, nakon interne istrage provedene u prosincu.

Dvojica drugih policajaca koja su navodno također imala odnose s Hall, Patrick Magliocco i Larry Holladay, zadržali su svoje poslove, ali su suspendirani, prenosi New York post.

Neprimjereni susreti održavali su se u hotelima i na zabavama u kućama drugih časnika i na brodu, dok je Hall također optužena i za oralni seks s Powellom i Shieldsom dok su bili na dužnosti u policijskoj postaji i policijskoj teretani, prema internom izvješću od 28. prosinca.

Tennessee cop Maegan Hall’s husband Jedidiah is standing by her after she was fired for having sex with six coworkers, his boss said, according to report. https://t.co/4NxOwnkHBc