Policajci zaustavili automobil i s uperenim oružjem izvukli trojicu tinejdžera: Teško su ih pretukli, a onda shvatili da su pogriješili

Nakon pucnjave u Užicama, kad je u obračunu dvije grupe ranjeno nekoliko osoba, srpska policija je blokirala grad i sve izlaze iz njega. Ekipa policajaca u pancirkama i s automatskim oružjem postavila je blokadu na Pepeljskom mostu.

Tada su ugledali automobil Fiat Panda u kojem su bila tri mladića, koji su im se učinili sumnjivim. Policajci su zaustavili vozilo, izvukli mladiće i istukli ih. Pretražili su automobil, a tek onda su ih zatražili dokumente.

Umjesto okorjelih kriminalaca, ispostavilo se da su zaustavili tri učenika Prometne škole iz Užica, koji su se vraćali kući u Bajinu Baštu: 18-godišnjaka koji je vozio automobil i dvojicu 17-godišnjaka, piše Nova.rs, a možda i najčudnije od svega je što su učenici bili u automobilu Fiat Panda, dok se tragalo za bijelim BMW-om.

Prilikom pretresa učenika i automobila ništa sumnjivo nije pronađeno, niti je itko od mladića priveden. Umjesto isprike, policajci su kratko naredili: “Sjedite u auto i brišite!“.

Tinejdžeri su ispričali roditeljima što se dogodilo kad su stigli kući, a na kraju su završili u bolnici. Roditelji će nakon što prikupe svu dokumentaciju prijaviti slučaj policiji.

“Došao mi je sin okrvavljene glave, hitno sam ga odvezao do bolnice. Imao je potres mozga, tlak mu je skočio na 110 sa 200, morali su mu dati infuziju, a on ima 17 godina. Liječnica je rekla da je mogao umrijeti. Moj rođeni brat je policajac i on je bio zapanjen onim što se dogodilo. Mom sinu su razbili glavu pištoljem, dok je njegovom prijatelju bila krvava čeljust“, rekao je za Miloje Čvorović, otac jednog od prebijenih dječaka.

"Tata jednog od prebijenih dječaka radi kao sudski stražar u zatvoru u Užicama. I on je šokiran! Pa to ne smije nitko raditi, a kamoli policija. Oni su maloljetni, ako su i nešto učinili - neka zovu roditelje, neka zovu mene", ogorčen je otac, koji kaže da im se iz policije još uvijek nisu ispričali, niti javili.