Masakr na istoku Ukrajine: Najmanje 49 ubijenih u trgovini hranom

Novi veliki napad na Ukrajinu. Najmanje je 49 ubijenih u napadu na selo Groza kod grada Kupjanska u Harkivskoj regiji.

Pročitajte i ovo Oglasio se ZET Tragedija u Zagrebu: ZET-ovim autobusom naletio na ženu, na mjestu je poginula

Prema prvim informacijama, među ubijenima je i dječak.

Today, Russia deliberately and barbarically attacked civilian targets – a café and a store in the village of Hroza in the Kupiansk district.



They killed at least 49 people & injured 6 more, including a child.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/HbPpZORIjo