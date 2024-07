Nakon što je mlada australska turistica silovana u Parizu, uspjela je pobjeći i potražiti pomoć u kebabdžinici na Boulevardu Clichy u četvrti Pigalle.

Ubrzo nakon toga došao ju je potražiti jedan od njezinih napadača, kako sugerira nadzorna videosnimka zalogajnice.

Na snimci se vidi kako je zaposlenici kebabdžinice tješe i daju joj vodu. Potom u kebabdžinicu ulazi muškarac u bijeloj majici i s torbom preko ramena. Muškarac je naručio hranu, a onda odlučio prići svojoj žrtvi potapšavši je po ramenu, nakon čega ga je ona identificirala muškarcu u crnoj majici.

WATCH: CCTV footage has captured the moment a distressed Australian woman sought refuge inside a Paris kebab shop after being gang raped just days before the Olympics – only to be confronted by one of the men who had assaulted her minutes earlierhttps://t.co/Qe03ueVYww pic.twitter.com/RWVLpUkC9i