Pojavile se nove fotografije misterioznog čudovišta iz Loch Nessa? "Rijetkost je vidjeti nešto tako jasno na površini"

Fotografkinja Chie Kelly (51) izjavila je kako je 2018. godine snimila fotografije čudovišta iz Loch Nessa, no bilo ju je strah zbog ismijavanja, pa ih nikada nije pokazala javnosti.

Fotografije se šire društvenim mrežama i prikazuju životinju nalik na zmiju s tijelom na površini jezera.

Postojanje slavne Nessie, čudovišta iz škotskog jezera Loch Ness nikad nije dokazano, ali nove fotografije ocijenjene su kao "najuzbudljivije ikada".

Chie Kelly sa svojim je fotografijama odlučila izaći u javnost nakon velike potrage za mitskim čudovištem prošlog vikenda. Fotografije je snimila kada je sa svojim mužem i kćerima bila na odmoru. Kaže kako je svjedočila kako se stvorenje kreće "ujednačenom brzinom", no nije mu vidjela glavu ili vrat.

"Prvo sam pomislila da je riječ o vidri ili tuljanu, ali nismo vidjeli glavu i nije se poslije digla na površinu. Pravila je čudne pokrete na površini. Nismo čuli nikakav zvuk. Bilo je tih čudnih oblika ispod površine. Voda je bila tamna pa se nikakve boje nisu mogle razaznati", posvjedočila je, prenosi Dailyrecord.

"Ne znam što je to bilo, ali definitivno je bilo biće – životinja. Tada nisam željela objaviti fotografije, kako ne bih bila izvrgnuta ruglu".

No onda je fotografije pokazala istraživaču koji već 32 godine rješva misterij čudovišta iz Loch Nessa.

Steve Feltham rekao je za fotografije: "Ovo su najuzbudljivije površinske slike (Nessie) koje sam vidio. To su točno one vrste slika koje sam želio snimiti tri desetljeća. Rijetkost je vidjeti nešto tako jasno na površini", kazao je.

Priče o čudovištu postoje stoljećima, ali prošlo je 90 godina od početka modernog mita o Nessie. U travnju 1933. upraviteljica hotela Aldie Mackay rekla je da je u jezeru vidjela stvorenje nalik kitu. O tome je izvijestio mjesni list Inverness Courier i tadašnji urednik Evan Barron predložio je da se to biće nazove "čudovištem".

Taj je hotel danas dom Centru Loch Ness, koji pruža informacije i organizira obilaske jezera. Od tada je misterij Nessie nadahnuo knjige, TV-emisije i filmove, kao i održavanje unosne turističke industrije.

