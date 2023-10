VIDEO Objavljene snimke s mjesta stravične nesreće u Italiji

Autobus je sletio s ceste s visine od 10 metara i pao blizu željezničke pruge u okrugu Mestre. Nakon pada se i zapalio.

Pogledajte snimke s mjesta nesreće koje su objavljene na društvenim mrežama.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb

NOW - At least 20 dead after a bus fell from a Venice bridge. pic.twitter.com/DegSvDiy1S

#Italy #Tragedy. #VENICE.

Accident in #Mestre, a #bus #falls from the overpass and catches fire: "21 dead and 18 injured, there are also children" It transported tourists from #Venice to #Marghera. The bus had been rented from a campsite. pic.twitter.com/25zNcx2std