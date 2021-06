Zbog puknuća velike vodovodne cijevi dio središta Splita bio je pod vodom. Zatvoren je bio i promet, a poplavila je i jedna trgovina.

Nije prvi put da vodovodna cijev u Splitu puca na ovome mjestu, o čemu smo i ranije izvještavali. Istjecanje veće količine vode zaustavljeno je zatvaranjem glavnih ventila, objavio je dogradonačenik Bojan Ivošević.

Iz Vodovoda kažu da će se ispitati zbog čega je do ovoga došlo. Riječ je, tvrde, o cijevima od lijevanog željeza te da je tim područjem često prolazila teška mehanizacija prilikom sanacije Marjana.

"Prije dvije godine bio je isti slučaj, pet metara od ovog koji se sada dogodio. Samo su to popravili i otišli, više nikad nisu pogledali cijevi. Cijevi su stare tko zna koliko, bit će 150 godina. Na Marjanu se napravilo 10 zgrada, sada se ovdje minira, je li to pospješilo? Ne znamo. Ali je činjenica da Vodovod otkad je to pokrpao nije došao", ispričala je Nada Babić, vlasnica trgovine.

