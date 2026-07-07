Ivana Petrović iz Ankare: "NATO savez vraća se restauriran kao veliki vojni stroj za novo doba"

U Ankari je radnom večerom čelnika 32 zemlje članice i predstavnika savezničkih država počeo Summit NATO-a, koji sutra i službeno počinje s radom. Sve prati novinarka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Prema njezinim riječima, NATO Savez se vraća "restauriran kao veliki vojni stroj za novo doba".

Petrović je odmah izdvojila poruku glavnog tajnika Saveza: “Istaknula bih ono što je u uvodniku rekao glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte. Rekao je da ulaganje u obrambene sposobnosti nije svrha sama sebi, već da ona mora biti pretočena i u nesposobnosti”.

Rutte je to izjavio analizirajući obveze koje su države članice preuzele prije godinu dana, a koje se tiču izdvajanja pet posto BDP-a za obranu.

“Neke su to već postigle, neke su postigle i desetogodišnji plan poput Poljske, Baltičkih zemalja, Francuske mislim isto”, ističe Petrović i dodaje: “Dakle, to su zemlje kojima narativ straha od Rusije zapravo i odgovara da bi opravdali svoje povijesno velike vojne proračune”.

Trump kao najveći dobitnik

Iako su postojala određena očekivanja o napetostima, glavna zvijezda summita prošla je izuzetno dobro.

“Definitivno glavna zvijezda današnjeg dana i ovog summita je američki predsjednik Donald Trump. Očekivalo se da će prebaciti europskim saveznicima da mu nisu htjeli pomoći oko Irana kada im se obratio. On ipak dolazi na ovaj Summit, a kako je sudeći po dokumentu kao najveći dobitnik te nove transatlanske restauracije i zapravo povratka starim transatlanskim principima unutar NATO saveza”, rekla je Petrović.

Kada je riječ o situaciji na istoku Europe, novinarka objašnjava da “Ukrajina i dalje ostaje taj mobilizirajući faktor Zapada, ali ostaje odgovornost Europe. Ostaje na europskom bojištu”. Napominje kako se Amerika na neki način odmaknula od svega toga, o čemu svjedoči 70 milijardi potpore Ukrajini za ovu i za iduću godinu.

“Naime, Trump se nakon Irana vraća staroj američkoj doktrini, a ona govori da se moć, vlast i hegemonija teško ostvaruju ako nisu pod plaštom nekog saveza ili koalicije, iako iza sebe nemaju europske zastave. Prema tome, ako je suditi prema završnom dokumentu Amerika će ponovno u Europi dobiti logistiku i diplomatsko pokriče, a za uzvrat će se Europa vraitit u novi, stari sigurnosni kišobran što ponajprije odgovara europskoj vojnoj industriji i jačanju birokratske moći Bruxellesa”, nadodaje Petrović.

Dodaje i kako u ime te nove discipline “Lockheed Martin”, najjača američka vojna industrija, daje licencu Nijemcima za izradu balističkih raketa srednjega dometa.

Što je s američkim korvetama za Hrvatsku?

Petrović je na Summitu razgovarala i s hrvatskim ministrima Gordanom Grlićem-Radmanom i Ivanom Anušićem, a u fokusu je bilo opremanje na Jadranu.

“Upitala sam ih što s korvetama što se tiče Jadrana. Stoji li još američka ponuda? To je ponuda u kojoj nam Amerikanci kao naši najjači bilateralni obrambeni partneri nude dvije korvete koje su potpuno opremljene, ali nude i licencu za proizvodnju tih bojnih brodova za europsko tržište”, objašnjava.

Prema njezinim riječima, ishod ovih razgovora je pozitivan: “Sudeći prema onome što je Anušić rekao susreti su bili uspješni. 50 milijardi potpisanih na Summitu je stvarno ogroman novac".