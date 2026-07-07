VIDEO Nikad viđeni prizor u Jadranu: Oduševljenje je brzo zamijenio strah

Nesvakidašnji prizor zabilježili su istraživači u Tršćanskom zaljevu - veliku skupinu kritično ugroženih kljunastih morskih golubova koja se okupila kod uzgajališta dagnji.

No, prvotno oduševljenje zbog otkrića ubrzo je zamijenila zabrinutost zbog štete koju životinje nanose uzgajivačima.

Istraživači organizacije Shoreline posljednjih su dana snimili prizore iz Tršćanskog zaljeva koji izgledaju poput kadrova iz dokumentarnog filma. Snimke su nastale na velikim uzgajalištima dagnji, smještenima unutar UNESCO-va rezervata biosfere, područja koje se ističe kao primjer suživota čovjeka i prirode.

Stručnjaci koji proučavaju zaštićeno morsko područje Miramare uspjeli su pritom zabilježiti dosad najveću skupinu iznimno rijetkih kljunastih morskih golubova (Aetomylaeus bovinus) koji se hrane dagnjama.

Na snimkama se vidi kako deseci kljunastih morskih golubova izranjaju iz dubine, približavaju se uzgajalištu dagnji i počinju se hraniti, pritom potpuno zanemarujući istraživače koji ih snimaju.

Ronioci i uzgajivači dagnji tijekom posljednje dvije godine u više su navrata prijavljivali pojavu kljunastih morskih golubova koji se hrane potopljenim konopcima s dagnjama. Ipak, tako velik broj jedinki, kakav je zabilježen posljednjih dana, dosad nije viđen.

Zbog broja životinja, pri čemu su neke skupine između Grljana i Križa brojale i do 50 jedinki, riječ je o potpuno neuobičajenoj pojavi, ne samo za Tršćanski zaljev, nego i za cijelo Jadransko more i Sredozemlje.

Šteta za uzgajivače dagnji

Kljunasti morski golubovi zaštićeni su međunarodnim propisima zbog opasnosti koje im prijete uslijed intenzivnog ribolova i uništavanja prirodnih staništa. Zbog toga su istraživači iz Miramarea odmah reagirali nakon što su od uzgajivača dagnji, s kojima rezervat surađuje već godinama, dobili informaciju o velikom broju okupljenih životinja.

Najprije su dronom pregledali obalu kako bi utvrdili područja na kojima se kljunasti morski golubovi okupljaju. Nakon toga su brodom stigli do lokacije i zaronili kako bi iz neposredne blizine pratili što se događa među potopljenim konopcima na kojima se uzgajaju dagnje.

S obzirom na to da uzgajivači dagnji trpe gospodarsku štetu, naime, već se suočavaju s praznim konopcima koje su raže i morske kornjače djelomično ili gotovo potpuno uništile, potrebno je pronaći način za smanjenje sukoba između proizvodnih interesa i zaštite ugroženih vrsta kojima prijeti nestanak u Sredozemlju.

Istraživači su, piše N1, zbog svega zatražili od regije Friuli Venezia Giulia osnivanje radne skupine u koju bi bili uključeni odjeli nadležni za bioraznolikost, lov i ribarstvo, predstavnici uzgajivača te predstavnici Zaštićenog morskog područja Miramare. Ta ustanova već godinama prati uzgajališta dagnji uz tršćansku obalu u sklopu svoje uloge koordinatora rezervata biosfere.

Cilj sastanka je, kako su objasnili, "adekvatno definirati fenomen, uspostaviti sustavno praćenje, odrediti mjere upravljanja koje će biti kompatibilne i sa zaštitom vrste i s ekonomskom održivošću aktivnosti te spriječiti korištenje neprimjerenih ili potencijalno štetnih praksi, posebno u slučaju mogućeg daljnjeg širenja fenomena u ljetnim mjesecima".

Namjera je, dodali su, osnovati stručno-znanstvenu skupinu koja će moći brzo reagirati i pri rješavanju problema uzeti u obzir i očuvanje prirode i interese uzgajivača dagnji, objavilo je Zaštićeno morsko područje Miramare.

Znaimljive pojedinosti o kljunastom morskom golubu

Kljunasti morski golub jedna je od najvećih vrsta raža koje obitavaju u Sredozemnom moru. Od drugih raža u Tršćanskom zaljevu razlikuje se po karakterističnom pjegavom uzorku na tijelu i izduženoj njušci nalik pačjem kljunu. Kao i druge vrste raža, ima dug i tanak rep, ali uglavnom nema otrovnu bodlju koja je svojstvena nekim njegovim srodnicima.

Njegove snažne zubne ploče omogućuju mu lomljenje ljuštura dagnji i rakova kojima se hrani. Uobičajeno hranu pronalazi na pjeskovitom morskom dnu, no očito koristi i uzgajališta dagnji, gdje su školjke i drugi mekušci pričvršćeni na okomite užadi.

O prehrani i razmnožavanju ove vrste još uvijek se zna vrlo malo. Upravo zato opažanje u blizini Trsta ima veliku znanstvenu i konzervatorsku važnost. Istraživači smatraju da je nužno započeti detaljnija istraživanja i sustavno praćenje kako bi se utvrdilo jesu li velika okupljanja posljednjih tjedana povezana i s razmnožavanjem, a ne samo s hranjenjem.

Takva bi istraživanja mogla potvrditi da su Tršćanski zaljev i sjeverni Jadran, kao i za neke druge hrskavičave ribe, važna područja za razmnožavanje i razvoj mladih jedinki ove ugrožene vrste.

Kljunasti morski golub trenutačno na globalnoj razini ima status kritično ugrožene vrste raža. Njegove su se populacije posljednjih godina znatno smanjile zbog prekomjernog izlova, a isti je status potvrđen i za Jadransko more, naveo je Nacionalni institut za biologiju.

Vrsta se nalazi na Crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), a na razini Sredozemlja zaštićena je Barcelonskom konvencijom, koja državama propisuje mjere zaštite ugroženih vrsta, te Bonnskom konvencijom (CMS) o očuvanju migratornih vrsta. Cilj tih međunarodnih sporazuma jest osigurati strogu zaštitu vrste i potaknuti suradnju među državama u njezinu očuvanju.