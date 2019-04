Izlaska Velike Britanije iz EU-a sigurno neće biti u petak, 12. travnja, a na summitu Europske unije će se razgovarati na koliko dugo će biti odgođen izlazak, izjavio je u srijedu u Bruxellesu hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Moj je osjećaj da Brexita sigurno neće biti 12. travnja, što i nije teško predvidjeti, a sad hoće li biti dulja ili kraća odgoda, o tome ćemo razgovarati", rekao je Plenković novinarima po dolasku na izvanredni summit EU-a posvećen Brexitu.

Čelnici EU-a okupili su se u srijedu u Bruxellesu kako bi odlučili o zahtjevu britanske premijerke Therese May da se odgodi izlazak do 30. lipnja. May i dalje nastoji progurati u britanskom parlamentu sporazum o razdruživanju, koji je dosad već tri puta odbijen. Nedavno je pokrenula pregovore s oporbenim laburistima kako bi osigurala njihovu potporu.

May je u srijedu po dolasku na izvanredni summit izjavila da računa na izlazak prije predviđenih izbora za Europski parlament i da je stoga manje važna duljina odgode o kojoj bi trebali odlučiti čelnici 27 zemalja članica.

S druge strane, čelnici 27 zemalja članica nisu skloni dati kraću odgodu kako se ne bi doveli u situaciju da svakih 2 do 3 tjedna održavaju izvanredne summite i produljuju rokove, jer je stanje u Velikoj Britaniji potpuno nepredvidljivo.

Velika Britanija će u svakom slučaju morati održati europske izbore ako želi odgodu za razdoblje i nakon tih izbora. U nacrtu zakjučaka za ovaj summit, kaže se da će se Brexit dogoditi 1. lipnja ako ne održi europske izbore koji se održavaju u svim zemljama članicama od 23. do 26. svibnja. U Velikoj Britaniji, bude li tada članica, izbori se tradicionalno održavaju četvrtkom, dakle morali bi se održati 23. svibnja.

Plenković je rekao da su sada na stolu dvije opcije - jedna je 22. svibnja u slučaju da se ne održe izbori, a druga je jedno dulje produljenje od šest mjeseci pa negdje do ožujka sljedeće godine.

Plenković kaže da je teško predvidjeti budući slijed događaja u Velikoj Britaniji, ali da se i tamo situacija postupno mijenja.

"Teško je u ovom trenutku spekulirati ali stanje, ali atmosfera se polako mijenja. Prije nekih šest mjeseci ideja o nekom drugom referendumu nije mogla doći na stol, a sada ima šest milijuna potpisa da se raspiše novi referendum. Postoji mogućnost i izbora, a to prije nekog vremena nije bila opcija. Stvari dakle u političkom smislu evoluiraju, ali teško je predvidjeti", rekao je hrvatski premijer.

Očekuje se da će čelnici 27 zemalja članica dosta vremena potrošiti na dogovoranje uvjeta koje će se postaviti Velikoj Britaniji ako ostane članicom i nakon europskih izbora. Riječ je o tzv. "iskrenoj suradnji", eufemizmu koji znači da zemlja koja se priprema za izlazak ne bi trebala opstruirati rad u institucijama onih koji ostaju u Uniji. (Hina)