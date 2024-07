Country pjevačica Ingrid Andress ispričala se i priznala da je bila pijana dok je izvodila žestoko kritiziranu verziju američke himne na baseball stadionu.

"Bila sam pijana sinoć", napisala je Andress, koja je prethodno primila četiri nominacije za nagradu Grammy.

"Odlazim danas u ustanovu da bi dobila potrebnu pomoć. To nisam bila ja sinoć. Ispričavam se MLB-u, svim obožavateljima i ovoj zemlji koju toliko volim zbog te izvedbe", dodala je.

"Obavijestit ću vas kako je na rehabilitaciji. Čujem da je jako zabavno", zaključila je.

Andressina a capella verzija himne nazvana je "bolnom" i "jednom od najgorih izvedbi nacionalne himne ikad" na društvenim mrežama. Naslov američkog mediija Daily Beasta glasio je: "Amerika se ujedinila oko nove najgore izvedbe nacionalne himne svih vremena."

Neki ljudi su objavili isječke trećeg bazena Philadelphia Philliesa Aleca Bohma kako se očito smiješi dok Andress pjeva.

Wow. Ingrid Andress, the singer from the MLB HR Derby, said she was drunk when she sang the national anthem…



Pray for her as she checks into rehab 🙏🏼 pic.twitter.com/B1oug9CnYM