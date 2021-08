Za mladu Australku kupnja u trgovini mješovitom robom pretvorila se u akciju spašavanja zmije kada je spazila pitona koji je virio s police u supermarketu, prenosi BBC.

Helaina Alati (25) bila je u ponedjeljak u trgovini u Sydneyju u trenutku u kojemu je tri metra duga neotrovna zmija skliznula van s police.

Supermarket Woolworths nalazi se na sjeverozapadnom rubu grada, okruženom grmljem.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping. 🐍



The python gave shoppers a fright at a Woolworths in #Glenorie.



Read more: https://t.co/j30tlsHjXL #9News pic.twitter.com/7Lw4wBMR0e