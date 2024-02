MISTERIOZNA SMRT

Procurila pisma Navaljnoga iz zatvora, ovako je opisivao svoj život u ledenom paklu, pisao je i o Trumpu

Pisma Alekseja Navaljnog, do kojih je došao The New York Times, pokazala su da je Navaljni, simbol otpora Putinu, uspio ostati u toku s aktualnim događajima i iza rešetaka. Pisma pokazuju kako je proživio posljednje mjesece života, što je čitao, ali i što je mislio o Donaldu Trumpu.