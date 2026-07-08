Instruktor se usred leta bacio iz aviona, ostavio učenicu samu: "Nemoguće je to shvatiti ili razumjeti"

Instruktor letenja iskočio je iz zrakoplova tijekom leta i poginuo, a 22-godišnju polaznicu Rosariju ostavio je da sama prizemlji letjelicu Cessna 150.

Prema riječima učenice, instruktor joj je prije nego što je iskočio rekao: "Znaš što trebaš učiniti, nastavi dalje." Zatim je skinuo slušalice i sigurnosni pojas, otvorio vrata zrakoplova i iskočio.

Leandro Andrés Bertazzo (42) pronađen je mrtav u subotu u gradu Toledu u središnjoj Argentini, priopćilo je u utorak tamošnje državno odvjetništvo. Eduardo Álvarez, direktor škole letenja Flying Parrot Córdoba, u kojoj je Bertazzo radio, rekao je da ništa nije upućivalo na to da instruktor planira iskočiti iz zrakoplova.

Istog je dana, dodao je Álvarez, Bertazzo odradio još jedan let s drugim polaznikom.

"Donio je ovu tragičnu odluku u zrakoplovu dok je uz njega bila još jedna osoba. Nemoguće je to shvatiti ili razumjeti, ali ljudski je um iznimno složen," rekao je, prenosi CNN.

Za Bertazza je kazao da je bio "divna osoba s prekrasnim osmijehom" te da su svi u školi šokirani onime što se dogodilo. Álvarez je objasnio i da je vrata zrakoplova tijekom leta iznimno teško otvoriti. Usporedio je to s pokušajem otvaranja vrata automobila koji vozi 200 kilometara na sat.

Unatoč tome što je bila u potpunom šoku, 22-godišnja Rosario uspjela je sigurno prizemljiti zrakoplov. Letjelica nije pretrpjela nikakvu štetu, rekao je Álvarez.

Bertazzo je bio vrlo iskusan pilot te je ranije radio i kao instruktor letenja u susjednom Čileu. Državno odvjetništvo sada istražuje sve okolnosti tragedije kako bi utvrdilo što je dovelo do njegove smrti.