Spašavanje se pretvorilo u tragediju: Petero ljudi utopilo se u rijeci

Petero ljudi utopilo se u američkoj saveznoj državi Ohio - čini se kako su u dva navrata pokušali spasiti osobu koja se borila u vodi, no dan je završio tragedijom.

Sve se odvilo u nedjelju navečer uz rijeku Scioto, na području akumulacijskog jezera O'Shaughnessy Reservoir.

Skupina od najmanje sedam osoba, dvije obitelji s roditeljima, jedan muškarac i dvoje djece, boravila je uz obalu rijeke oko zalaska sunca. Dok su neki od njih pecali, jedna je osoba ušla u rijeku kako bi se okupala, ispričao je šerif Jeffrey Balzer.

Kad su primjetili da se plivač bori za zrak, dvije su osobe ušle u rijeku kako bi mu pomogle, no i one su se našle u problemu. Nakon toga još su dvije osobe pokušale spasiti unesrećene, prije nego što je svih petero nestalo u rijeci, rekao je Balzer.

"Mislim da nije neuobičajeno da se jedna osoba nađe u problemu, a drugi joj pokušaju pomoći, iako nemaju dovoljno vještina za to. Tako na kraju dobijemo više smrtnih slučajeva", rekao je šerif, prenosi Reuters.

Vlasti su obaviještene nakon što je jedno od dvoje djece otrčalo do obližnje ceste i zaustavilo vozača kojem je reklo da mu je "obitelj u rijeci".

Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, gdje su iz vode izvukle dvije žene. One su nedugo zatim proglašene mrtvima u lokalnoj bolnici. Tijela trojice nestalih muškaraca pronađena su sljedećeg dana.

Šerif je rekao da je dvoje djece, oboje mlađe od 10 godina, nakon tragedije predano na skrb lokalnoj službi za zaštitu obitelji.

Rijeka je prema podacima mjernog uređaja američkog Geološkog zavoda (USGS) u nedjelju imala visok vodostaj. Tekla je brzinom od oko 10 kubičnih metara u sekundi, više od dvostruko iznad prosječne brzine te četiri puta brže nego tri dana ranije.