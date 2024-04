VIDEO Pet raketa ispaljeno je iz Iraka prema bazi američke vojske u Siriji

Pet raketa ispaljeno je u nedjelju iz iračkog grada Zummar prema bazi američke vojske na sjeveroistoku Sirije, doznaje se iz dva iračka sigurnosna izvora.

Raketni bacač bio je pričvršćen na zadnji dio malog kamiona parkiranog u pograničnom gradu Zummar, naveli su izvori.

Kamioni se zapalio kada su se na nebu pojavili ratni avioni. "Ne možemo za sada potvrditi da su kamion bombardirali američki ratni avioni”, rekao je neimenovani vojni dužnosnik.

Napad se dogodio dan nakon što se irački premijer Mohammed Shia al-Sudani vratio iz posjeta Sjedinjenim Američkim Državama gdje se sastao se s američkim predsjednikom Joeom Bidenom.

Reuters reports that at least five rockets were launched from Zummar, west Mosul, towards a U.S. military base in northeastern Syria.



The attack against U.S. forces is the first since early February when Iranian-backed groups in Iraq stopped their attacks against U.S. troops. pic.twitter.com/1ChGC6q012