U Jeruzalemu je ubijeno najmanje sedam ljudi. Terorist je otvorio vatru na ljude koji su izlazili iz sinagoge, a zatim su ga ubile snage sigurnosti nakon što je pokušao pobjeći u automobilu.

Najmanje sedam osoba je ubijeno, a nekoliko ih je ozlijeđeno u pucnjavi u Jeruzalemu, objavila je služba hitne pomoći u Izraelu.

Napadač je upucan i ubijen. Ubojstva su se dogodila u židovskoj četvrti Neve Yaakov, priopćila je izraelska policija.

Sve se odvilo nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada izraelske vojske u kojem je ubijeno devet Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali. Deseti je kasnije ubijen sjeverno od Jeruzalema, javlja Sky News.

The Jerusalem Post javlja da je ozlijeđeno 10 ljudi u terorističkom napadu.

Terorist je otvorio vatru na ljude koji su izlazili iz sinagoge nakon molitve petkom navečer, a zatim su ga ubile snage sigurnosti nakon što je pokušao pobjeći u automobilu. Terorist je navodno bio pripadnik Hamasa.

Jedan od službenika sinagoge rekao je da policija nije stigla na mjesto događaja 20 minuta, nisu vjerovali pozivateljima i mislili su da je buka nastala od pucnjeva u zrak iz obližnjih četvrti istočnog Jeruzalema.

Na mjesto događaja stigao je i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir.

