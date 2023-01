Počela je Noć muzeja koju Hrvatsko muzejsko društvo ove godine organizira na temu "Muzeji su važni".

Noć muzeja odabranom se temom fokusira na važnu ulogu muzeja u zajednici, na dobre i pozitivne muzejske prakse, različite suradnje i razmjenu znanja, razvijanje partnerstva, razvoj muzeja i muzejske publike, a u manifestaciji sudjeluju 184 muzejske i druge institucije s 449 programa, 100 izložbi, 43 radionice, 31 glazbenim programom, 31 predavanjem, 16 igraonica, 16 projekcija.

Kamo će večeras, Zadrani znaju.

"Planiram večeras ići na Noć muzeja, smatram da je to bitno", kaže Alisa iz Zadra. Andrej poručuje: "Mislim da je sjajna prilika jer nekako u normalnom životu ne obraćamo puno pažnje u obilazak Muzeja".

U zadarskoj Providurovoj palači čak je 199 vrhunskih umjetnina, od Bukovca preko Džamonje i Murtića. Uselili su se ovdje iz Nacionalnog muzeja. Prvi je to put da je neki muzej u Hrvatskoj ugostio djela nacionalne građe.

"Svi će moći pogledati izložbu Jedan svijet. Kapitalna djela hrvatske moderne umjetnosti, postavljena od strane izuzetnog kustoca Branka Francsheshija", kaže pročelnica za kulturu Grada Zadra Dina Bušić.

Koji korak dalje, u Muzej stakla Zadrani su danima donosili srcu drage predmete od stakla, koji će se moći razgledati na večerašnjoj izložbi.

Rijeka, čini se, voli, slatku priču. U Šećernoj palači roditelji će s djecom mogu sudjelovati u radionicama.

"Na jednoj radionici tražit će se predmet koji su lopovi navodno otuđili i sakrili ga negdje u palači, pa ćemo ga pronaći. A na drugoj ćemo crtati slovo koje je zaštitni znak Noći muzeja", kaže Velid Đekić iz Muzeja Grada Rijeke.

U pulskom Arheološkom muzeju može se razgledati nekoliko izložbi, a vrata otvara i amfiteatar.

"Gdje će se sve posjetitelje u ovu hladnu noć danas, u Noći muzeja, dočekati i malo toplog vina i toplog čaja da se malo okrijepe", kaže Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja u Puli.

U toplini zagrebačkog Etnografskog muzeja, posjetitelji su već krenuli na putovanje svijetom. Uči se o pobjedničkim vrtovima koji su niknuli za vrijeme Prvog svjetskog rata, ali i otkriva gdje se sve kriju životinje u vitrinama muzeja.

Treća Noć muzeja za Vodotoranj

Neće Noć Muzeja zaobići ni najponosniji Muzej u Hrvata, ovaj u Vukovaru.

"Za vukovarski vodotoranj ovo je treća Noć muzeja koju obilježavamo. Očekujemo da će nas velik broj ljudi posjetiti", kaže Mirela Janković, direktorica vukovarskog Vodotornja.

Za sve one koji večeras nisu u Vukovaru, tu je virtualni obilazak vodotornja. I to je, kao i ulazi u sve muzeje i galerije u Hrvatskoj, večeras besplatno, sve do jedan sat u noći.

Zaprešić je u Vršilnici Novih dvora bana Jelačića za Noć muzeja pripremio jednu posebnu izložbu sa snažnom porukom.

"Rijetkost je da imamo priliku vidjeti vrhunske radove isključivo umjetnica okupljenih na jednom mjestu. Ovdje je riječ o razdoblju avangarde, 20. stoljeće, i prva je to internacionalna izložbu u regiji koja donosi najznačajnija djela iz tog razdoblja", poručila je reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

Dorotea Fotivec Očić, kustosica muzeja kaže kako kolekcija okuplja niz umjetnica i da izložba slavi slobodu stvaranja umjetnica.

"Željeli smo prikazati da su umjetnice ostale slobodne i nisu se ograničile na jednu temu", poručila je.

