Prognoza vremena uživo u Moskvi postala je viralna nakon što je pas upao u kadar i ukrao mikrofon novinarki, prenijeli su ruski mediji.

Javljanje uživo ruske novinarke televizije Mir, Nadežde Serjožkine, prekinuo je zaigrani zlatni retriver koji je skočio na nju, zgrabio joj mikrofon iz ruke i pobjegao.

Serjožkina je vikala psu da "stane" i "dođe ovdje" dok ga je bezuspješno pokušavala uloviti na mostu s kojeg se javljala, objavio je na Twitteru kamerman Dimitri Lotovski.

I dok je kamerman snimao njezinu jurnjavu za psom, u sljedećem kadru se vidi zaprepaštena voditeljica u studiju.

Dijana je posvojeno dijete i poručuje: "Je l‘ vas šokirao slučaj djevojčice iz Klaićeve? Mene nije. Ni mene moja majka nije željela"

Organi djevojčice spasit će tri života u Njemačkoj i Mađarskoj

“Čini se da smo izgubili vezu s našom novinarkom. Pokušat ćemo ponovno stupiti u kontakt s njom", rekla je voditeljica.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt