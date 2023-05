Nakon što je spasila život čovjeku koji je imao srčani udar Koume je proglašena herojem.

Koume, petogodišnja mješanka, dobila je službenu zahvalnicu lokalnih vatrogasnih dužnosnika na posebnoj ceremoniji za svoj hrabar rad u jahačkom klubu u Wakabu u Chiba Cityu.

Prema jahačkom klubu, muškarac u pedesetim godinama onesvijestio se na hipodromu. Koume je podigla uzbunu svojim lavežom što je alarmiralo ljude da mu priteknu u pomoć.

"Koume je obično tiha i laje samo u rijetkim okolnostima, ali kad se pojavi hitan slučaj, Koume laje", rekla je Yuna Maruo, instruktorica jahanja koja je sudjelovala u spašavanju čovjeka.

Sve se to odvijalo u veljači, a Koume je prije nekoliko tjedana i formalno nagrađena, piše CNN.



Vatrogasna postrojba Wakabe istaknula je da se žrtvama srčanog udara može dati spasonosna terapija ako ljudi reagiraju na najmanju promjenu.

A dog has been hailed as a hero in Japan after she saved the life of a man who was having a heart attack by sounding the alarm with her incessant barking. https://t.co/Bt54JS96S2