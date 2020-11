U novoj knjizi papa Franjo prvi put naziva Ujgure, muslimansku etničku skupinu u Kini, "progonjenim" narodom, nakon što su ga aktivisti za ljudska prava godinama pozivali da to učini.

Papa je u poglavlju knjige u kojem također govori o progonjenim kršćanima u islamskim zemljama rekao da često misli "na progonjene narode: Rohindže, siromašne Ujgure, Jezide", što je prvi put da spominje Ujgure.

Vjerski poglavari, aktivisti za ljudska prava i vlade rekli su da se nad Ujgurima u kineskoj regiji Xinjiangu, gdje se više od milijun ljudi nalazi u logorima, provode zločini protiv čovječnosti i genocid.

U knjizi "Let Us Dream: The Path to a Better Future" ("Sanjajmo: Put u bolju budućnost") Franjo također kaže da bi pandemija koronavirusa trebala potaknuti vlade da razmotre trajnu uspostavu univerzalnog temeljnog dohotka.

On govori i o tome da su ljudi koji smatraju da je nošenje zaštitnih maski prisila koju nameće država "žrtve samo u svojoj mašti".

Knjigu na 150 stranica Papa je napisao sa svojim engleskim biografom Austenom Ivereighom. U njoj Sveti Otac govori o ekonomskim, socijalnim i političkim promjenama koje su potrebne za rješavanje nejednakosti nakon okončanja pandemije.

Knjiga će u prodaji biti od 1. prosinca.