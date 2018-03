Diljem svijeta obilježavaju se uskršnji blagdani. Tisuće vjernika okupilo se u rimskom Koloseumu, gdje je poglavar rimo-katoličke crkve predvodio Križni put. Papa Franjo tijekom obraćanja pozvao je okupljene da "pogledaju Isusa pogledom punim srama, pokajanja i nade".

Teška koraka i uz pomoć dvojice redovnika Papa Franjo počeo je obilježavanje Velikog Petka. Nakon obreda Muke Gospodnje u bazilici Svetog Petra pred rimskim ga je Koloseumom dočekalo oduševljeno mnoštvo.

"Ugledajmo se na Kristovo raspeće: naša nada za život vječni rođena je u Njemu", napisao je Papa na Twitteru uoči noćne procesije.

Look upon Christ Crucified: our hope for eternal life is born in Him.