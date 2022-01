Papa Franjo riskirao je u srijedu bijes vlasnika pasa i mačaka širom svijeta sugeriravši da ljudi koji zamjenjuju djecu kućnim ljubimcima iskazuju "određenu sebičnost".

Govoreći o roditeljstvu tijekom opće audijencije u Vatikanu, Franjo je izrazio žaljenje što kućni ljubimci "ponekad zauzimaju mjesto djece" u društvu.

"Danas... vidimo oblik sebičnosti", rekao je Papa. "Vidimo da neki ljudi ne žele imati dijete. Ponekad imaju jedno, i to je to, ali imaju pse i mačke koji zamjenjuju djecu. Ovo može nasmijati ljude, ali to je stvarnost."

Praksa je, rekao je poglavar katoličke zajednice od 1,3 milijarde ljudi u svijetu, "nijekanje očinstva i majčinstva i umanjuje nas, oduzima nam ljudskost".

Dakle, "civilizacija stari bez čovječanstva jer gubimo bogatstvo očinstva i majčinstva, a zemlja je ta koja pati", rekao je Papa u dvorani Pavla VI.

Franjo je fotografiran kako miluje pse, dopustio je da mu se janje prebaci preko ramena tijekom Bogojavljenja 2014., a čak je milovao tigra i mladunče pantere.

No, dok je njegov prethodnik Benedikt XVI. bio ljubitelj mačaka, nije poznato ima li Franjo kućnog ljubimca u svojoj vatikanskoj rezidenciji.

Franjo je 2014. za dnevni list Il Messaggero rekao da je imati kućne ljubimce umjesto djece "još jedan fenomen kulturne degradacije", te da je emocionalni odnos s kućnim ljubimcima "lakši" od "složenog" odnosa između roditelja i djece.

U srijedu je, pozivajući parove koji iz bioloških razloga ne mogu imati djecu da razmisle o posvojenju, pozvao potencijalne roditelje da se "ne boje".

“Imati dijete je uvijek rizik, ali veći je rizik u tome da nemaš dijete, u nijekanju očinstva”, rekao je.

Argentinski fontifeks u prošlosti je osudio "demografsku zimu" ili pad nataliteta u razvijenom svijetu.

Početkom ove godine kritizirao je moderno društvo u kojem su karijera i zarada mnogima adut u izgradnji obitelji, nazivajući takav mentalitet "gangrenom za društvo".