Indonezijski padobranac koji je skočio iz aviona s visine od gotovo 500 metara čudesno je preživio nakon što mu se padobran nije uspio otvoriti.

Indonezijski padobranac Salman Krisnes prošlog je utorka sudjelovao u vojnoj vježbi skakanja iz aviona. Na snimci vježbe može se vidjeti kako na visini od oko 500 metara padobranci jedan za drugim iskaču iz aviona.

Dok se drugima padobrani normalno otvaraju, to nije bio slučaj s Krisnesom, koji je počeo padati zbog zapetljanih užeta padobrana. Međutim, čudesno je preživio i završio samo s napuknutim kukom te se oporavlja u bolnici, izvijestio je Daily Mail.

Krisnes je član Snaga za brzo djelovanja, poznatih kao Kopasgat, odnosno elitinih vojnih jedinica unutar indonezijskih ratnih snaga koje su često u protuterorističkim misijama.

A member of Indonesian Air Force’s Quick Reaction Force Command (Kopasgat) experienced an incident during a parachute jumping training in Bandung, West Java, Tuesday (11/8).



