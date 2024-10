Pojedine kovanice mogu biti pravi kolekcionarski pogodci. Jedan su od takvih pogodaka, ako ih imate u svojoj kolekciji, pojedine kovanice eura. Takve kovanice mogu vam donijeti i do 25.000 eura.

Kovanica eura s Beatrix, kraljicom Nizozemske, može vam donijeti pozamašnu svotu, a vrijedne su one koje su krivo iskovane.

Kovanice prikazuju slavnu i moćnu ženu koja je više od 30 godina uživala poštovanje i simpatije ljudi u svojoj domovini i izvan nje. Slijedila je svoju majku Julianu na prijestolju 30. travnja 1980. godine i tada su nacionalne valute pretvorene u euro. Kao rezultat toga, svi komadi eura koji su otad ušli u optjecaj imali su kraljičin lik na sebi.

Nakon što je Beatrix abdicirala kao nizozemska kraljica 30. travnja 2013., točno 33 godine nakon krunidbe, njezin najstariji sin Willem Alexander postao je nizozemski kralj. Od godine kovanja 2014. njegova glava krasi nizozemski novac.

Kovanice koje prikazuju Beatrix iz 2000., 2001. i 2002. godine posebno su popularne među kolekcionarima, međutim, postoje razlike između kovanica - kovanice od 1 eura i 2 eura na sebi imaju samo dio Beatrixina profila.

Drugu polovicu zauzima natpis "Beatrix, Queen of the Nederlanden" i godina izdanja. Na ostalim eurokovanicama može se pak vidjeti kompletan profil bivše kraljice. Ako je novac krivo kovan, to daje posebnu vrijednost.

Različiti prodavači od 2018. godine nude kovanicu od 2 eura s takozvanim dvostrukim prstenom za 25.000 eura, pišu njemački mediji. Ostale krivo kovane kovanice dosežu prodajne cijene od 10.000 eura i više.

Razlog zašto prodavači mogu naplatiti tako vrtoglavo visoke iznose vjerojatno je Beatrixina velika popularnost.

S druge strane, godina izdanja: optjecajne kovanice eura iz godina 2000., 2001. i 2002. sada su starije od 20 godina i stoga su relativno rijetke, izvještavaju njemački mediji, prenosi Fenix.

