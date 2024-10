VELIKA GALERIJA Prizori s Floride su zastrašujući!

Uragan Milton, koji pustoši Floridu, sada je uragan prve kategorije. Bez struje je gotovo 2,8 milijuna domova. Najznačajniji su prekidi u okrugu Sarasoti. Očekuje se da će bez struje ostajati sve više kućanstava dok Milton bude išao prema istočnoj obali Floride.

Značajno upozorenje na bujične poplave koje su opasne po život izdano je za gotovo dva milijuna ljudi, a uključuje Tampu, St. Petersburg i Clearwater.

Reporteri CNN-a javili su kako se u Tampi odvodi, kanalizacija i kanali počinju prelijevati, te izbacuju vodu na ulice, dok su udari vjetra ponekad toliko jaki da tresu zidove i prozore.

Postoji "više smrtnih slučajeva" u okrugu St. Lucie, na atlantskoj obali države, nakon što je to područje pogodio tornado, izvijestio je WPTV, podružnica CNN-a.

Najmanje 19 tornada

"Najmanje 19 tornada potvrđeno je na Floridi i izdano je 116 upozorenja na tornado diljem države dok je Milton dolazio do kopna kao uragan treće kategorije u blizini okruga Sarasote", rekao je guverner Floride Ron De Santis na brifingu u srijedu navečer, prenosi CNN.

"Možda će se pojaviti trenutak kada ćete pomisliti da je oluja prošla. Ako se oluja naglo promijeni iz apsolutno užasnog i strašnog u potpuno mirno, vjerojatno se nalazite u oku tornada. Molim vas, ostanite na mjestu i ne izlazite", rekao je Guthrie na brifingu.

Milton je peti uragan koji je ove godine stigao do kopna SAD-a, što je više nego od 2021. do 2023. zajedno. Prije njega bili su Beryl i Debby kategorije 1, Francine kategorije 2 i Helene kategorije 4.

