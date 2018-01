Turske kopnene snage ušle su u nedjelju u sjevernu sirijsku pokrajinu Afrin gdje su pojačani i turski topnički napadi na kurdske militante koje žele udaljiti od svoje granice, javljaju mediji pozivajući se na izjavu turskog premijera Binalija Yildrima.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan je dan ranije objavio početak vojne operacije u Afrinu, pokrajine pod kurdskom kontrolom, nakon što je turska vojska počela gađati ciljeve s druge strane granice.

Ankara tvrdi da to područje koriste militanti triju kurdskih skupina: Radničke stranke (PKK), sirijske Stranke demokrtaske unije (PYD) i sirijsko-kurdske milicije YPG koja uživa potporu SAD-a, ali ju Ankara smatra terorističkom organizacijom.

Turska u okviru vojne operacije pokušava uspostavi 30 kilometara dugu "sigurnu zonu". Druga najveća vojna sila NATO-a ušla je s kopnenim jedinicama u sjevernu Siriju nešto iza 11 sati, javili su turski mediji. Vojska je priopćila da je identificirala 153 mete, uključujući skloništa i skrovišta koje koriste kurdski militanti.

YPG je potvrdio da je u turskim udarima poginulo šest civila i troje boraca, a 13 civila je ranjeno. Ta kurdska milicija, zaslužna i za poraz Islamske države (IS), optužuje Tursku za napade na civila područja i kamp za raseljene.

Vojna operacija, poručio je na Twitteru Erdoganov glasnogovornik Ibrahim Kalin, ima za cilj osigurati "mir i sigurnost za naš narod, zaštititi teritorijalni integritet Sirije i ukloniti sve terorističke elemente u regiji".

Erdogan je najavio da nakon operacije za Afrin slijedi Manbidž. On je u više navrata rekao da će poraziti sirijsku kurdsku miliciju u Afrinu koju smatra sigurnosnom prijetnjom za Tursku.

Izravna vojna akcija na teritoriju koji drže kurdski militanti otvara novu frontu u sirijskome građanskom ratu. U trenutku kad su odnosi Ankare i Washingtona na prijelomnoj točki, ovom se vojnom akcijom Ankara sukobljava s Kurdima koji imaju američku potporu.

Američki State Department pozvao je Tursku da se usredotoči na borbu protiv militanata Islamske države, a turske je operacije za Afrin nazvao destabilizirajućima.

.@statedeptspox: The US is very concerned about the situation in northwest #Syria, especially the plight of innocent civilians. We urge Turkey to exercise restraint to ensure its military operations avoid civilian casualties. https://t.co/xSoFpv8OFV