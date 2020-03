Je li papa Pio XII. zažmirio na strahote s kojima su se suočavali Židovi u Drugom svjetskom ratu ili im je pomagao daleko od očiju javnosti rasvijetlit će arhivi koji će sutra biti otvoreni.

Osamdeset godina nakon pontifikata pape Pija XII. znanstvenici će skinuti prašinu s dokumenata. Zanimanje je toliko da su svi termini za pregled do kraja godine već popunjeni.

Dokumente u arhivi pape Pija XII. iza vatikanskih zidina od sutra će pregledavati znanstvenici!

„Crkva se ne boji povijesti, rekao je papa Franjo. Naprotiv, Crkva voli povijest i Crkva želi voljeti povijesti više i bolje, baš kao što je Bog voli“, rekao je Matteo Bruni, glasnogovornik Vatikana.



Tim je riječima papa Franjo objasnio otvaranje arhiva. Udovoljio je želji brojnih židovskih zajednica.

„Smatram da je to zaista značajno i da će rasvijetliti mnoge stvari oko uloge Vatikana u vrijeme 2. svjetskog rata“, kaže dr. Ognjen Kraus, predsjednik Židovske općine Zagreb.

Papa Pijo XII. Rođen je kao Eugenio Pacelli, za papu je izabran 2. ožujka 1939. godine. Njegov pontifikat obuhvatio je vrijeme 2. svjetskog rata pa mu mnogi zamjeraju što za Židove nije učinio dovoljno. Drugi smatraju da je činio to u tišini, kako bi zaštitio katolike u područjima koja su okupirali nacisti.

„Znamo da je papa Pio zapravo učinio puno toga i da zaštiti jedan broj Židova iz deportacije dakle prema Auschwitzu iz Rima. Kad se otvore ti arhivi znat će se i njihova imena i broj. Zna se da je on 1934. godine osudio nacistički režim, stalno mu se predbacivalo da nije bio dovoljno kritičan“, kaže Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva.

Kako je Papa Pio XII. bio blizak i s kardinalom Stepincem, vatikanski arhivi kriju tajne zanimljive i Hrvatskoj.

„Mi ćemo tamo, razmišljamo, imati stalnog čovjeka zaposlenog u Vatikanu koji će onda istraživati za potrebe hrvatske povijesti vatikanske arhive, a time i ovaj arhiv Pia XII.“, rekao je Čutura.

No do bilo kakvih zaključaka dug je put. Vatikanski arhivi su toliki da, kada bi posložili sve police na kojima se materijali nalaze došli bi do puta dugog 85 kilometara. Toliko su primjerice udaljeni Split i Šibenik.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr