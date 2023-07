Supruga otkrila identitet BBC-jeva voditelja koji je usred seks skandala: Optužen za plaćanje eksplicitnih fotografija maloljetnicima

Vicky Flind, supruga poznatog britanskog voditelja Huwa Edwardsa, objavila je priopćenje kojim je otkrila identitet osobe u središtu seks skandala koji potresa BBC - riječ je upravo o njenom suprugu.

The Sun, medij koji je pokrenuo priču o Huwu Edwardsu objavio je kako staje s objavljivanjem optužbi protiv TV voditelja te da nastavlja surađivati u internom istražnom postupku BBC-ja.

Edwards je posljednji put viđen u vijestima BBC-a u srijedu 5. srpnja. Tada je sudjelovao u predstavljanju posebnog izdanja uživo iz Edinburgha.

Edwards je krunidbu kralja Charlesa III. opisao kao "dan velike ceremonije". Voditelju su već idući dan rekli za optužbe protiv njega, posvjedočila je njegova supruga.

Rekla je da on "pati od ozbiljnih mentalnih problema i da se nalazi na bolničkoj njezi". Dodala je da se voditelj posljednjih godina liječio od teške depresije, piše BBC.

Godine 2022. Edwards dao intervju za Men's Health o svom mentalnom zdravlju, opisujući kako tijekom najgoreg napada depresije nije mogao ustati iz kreveta.

"To nije tjeskoba, iako uključuje tjeskobu, ali ima tendenciju da me udari u snažnom valu i zatim nestane. Stvari u kojima inače uživaš - njih se groziš. Ako je jako loše, kao što je bilo nekoliko puta tijekom 20 godina, ne možete raditi. Tijekom najgoreg razdoblja nisam mogao ustati iz kreveta", kazao je Edwards.

Policija Južnog Walesa priopćila je da nema podataka koji bi ukazivali na počinjenje kaznenog djela. Ne navodi se ime Huwa Edwardsa, ali navode da je osoba ostala u kontaktu s policijom i BBC-jem nakon sastanka u ponedjeljak.

"U ovom trenutku nema dokaza da su počinjena bilo kakva kaznena djela", navodi se u priopćenju policije i dodaje da se u ovom trenutku ne provode nikakve istrage. Ističu i da će istražiti svaki dokaz o kriminalnim radnjama bude li se pojavio u budućnosti.

"Jako mi je žao svih koji su uključeni u ovo: obitelji Edwards, podnositelja pritužbe i samog Huwa", navodi Edwardsov kolega John Simpson.

"Nisu počinjena nikakva kaznena djela pa je to čisto osobna tragedija za sve uključene. Nadajmo se da će ih novinari sada ostaviti na miru", napisao je u tvitu.

I feel so sorry for everyone involved in this: for the Edwards family, for the complainants, and for Huw himself. No criminal offences were committed, so it’s a purely personal tragedy for everyone involved. Let’s hope the press leave them all alone now.