Kaos u europskim zračnim lukama. Otkazani su deseci letova nakon što je kabinsko osoblje niskotarifne aviokompanije Ryanair stupilo u štrajk.

U Španjolskoj, Portugalu i Belgiji štrajkat će se tri dana, a za vikend su najavljeni prosvjedi i u Francuskoj i Italiji. Od poslodavca traže primjerene radne uvjete i veće plaće. Kompanija smatra da su zahtjevi nerealni. S aerodroma u Münchenu javio se naš nogometni komentator - Željko Vela.

"Aerodrom je potpuno krahirao. Ne radi praktički ništa. Na aerodromu u ovom trenutku vlada popriličan kaos jer nema dovoljno osoblja da se radi posao", rekao je Vela i dodao kako sve ono što je nekad bilo normalno u nekoj zračnoj luci - ukrcaj u avion, dolazak autobusa na gate, sada predstavlja golemi izazov.

"Let na kojem sam ja danas trebao biti, iz Zagreba za München je otkazan jer više od sat i po vremena nije bilo nikoga od zemaljskog osoblja koje bi došlo i ukrcalo prtljagu putnika koji su već sjedili u avionu", nastavio je.

"Netko je to doveo do aviona, ali nije imao tko da to prtljagu smjesti u skladište gdje to obično stoji i na kraju je let za Zagreb otkazan", javio se za Dnevnik Nove TV sportski komentator Željko Vela.



