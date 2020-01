Djevojčica zbog čije se potrage cijela Srbija digla na noge i čijeg silovatelja još traže ispričala je policajcima kakav je horor proživljavala.

"Mučio me je i prijetio mi. Svaki dan me tjerao da pješačim po pet-šest sati i šišao me, malo-pomalo. Radio mi je ružne stvari. Govorio mi je da policajci ne traže samo njega nego i mene, i da će nas oboje ubiti ako nas uhvate", navodno je policajcima rekla djevojčica (12), koju je, kako se sumnja, 20. prosinca oteo i mučio serijski silovatelj Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin.

Doznaju to srpske Novosti, koje pišu i kako je djevojčica, koju su nakon što ju je danima tražilo 800 policajca, prošlu nedjelju našli u vikendici u selu Svrljiški Mirkovac, rekla da ju je monstrum tukao svaki dan i da se jako bojala.

Navodno je policajcima opisala i kako ju je silovatelj oteo u naselju Brzi Brod kraj Niša. Kazala je da joj se to dogodilo dok je išla u školu. Zaustavio je auto pored nje i rekao je da je zalutao. Kazao je da se u školi zaposlio kao domar.

"Zamolio me je da uđem u auto, da mu pokažem kako da stigne do škole jer je i on krenuo tamo. Čim sam sjela u auto, odvezao me je do groblja, pa me odveo u šumu", ispričala je djevojčica policajcima.

Djevojčicu su našli nakon deset dana opsežne potrage u selu Jovanovićeve majke. Prilikom pronalaska djevojčice Jovanović je pobjegao. Policija ga još traži.

Djevojčica je s masnicama i ogrebotinama odvezena u nišku bolnicu.

"Nemojte me tući. Molim vas, zovite moju mamu", bilo je prvo što je rekla policajcima koji su je pronašli.

Direktor srpske policije Vladimir Rebić obećao je da neće odustati od potrage dok god ne nađu otmičara. Majka djevojčice kazala je srpskim medijima da se njezina kći raspituje o svojoj obitelji te o kolegama iz razreda, ali i da normalno razgovara s liječnicima.